Pagelle Verona-Genoa | i voti ai protagonisti del match

(Di domenica 7 aprile 2024) I TOP, i FLOP e iaidelvalido per la 31ª giornata di Serie A 2023/24:Ledeideltra, valido per la 31ª giornata del campionato di Serie A 2023/2024. TOP: FLOP:

I voti ai protagonisti del match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Cagliari Verona Le Pagelle dei protagonisti del match Cagliari Verona , valido per la ... (calcionews24)

Pagelle Juventus Next Gen Cesena: bene Turicchia, male la difesa - I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il recupero della 35ª giornata di Serie C: Pagelle Juventus Next Gen-Cesena I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 35esima ...juventusnews24

Pagelle Del Genio: Napoli, sei i migliori. Kvaratskhelia sufficiente - Paolo Del Genio, giornalista, ha assegnato i suoi voti ai calciatori del Napoli dopo il 2-4 al Monza. Il giornalista Paolo Del Genio, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha commentato il successo degli ...areanapoli

DIRETTA ONLINE - Serie A, Hellas Verona-Genoa: live report, formazioni e dettagli - Verona - Hellas Verona-Genoa, 31° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.napolimagazine