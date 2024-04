Pagelle Monza Napoli | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

(Di domenica 7 aprile 2024) Iaidel match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2023/24:Ledeidel match, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(4-2-3-1): Di Gregorio 6; Birindelli 5 (31? st Kyriakopoulos 6), Izzo 5, Marì 6.5, Caldirola 5; Akpa Akpro

Torino- Monza 1-0 Di Gregorio 6,5: nel secondo tempo è autore di almeno due grandi parate, la prima su un colpo in testa di Buongiorno, la se... (calciomercato)

I voti ai protagonisti del match valido per la 30esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: Pagelle Torino Monza Le Pagelle dei protagonisti del match Torino Monza , valido per la 30esima ... (calcionews24)

Monza -Napoli 2-4 Di Gregorio 5,5: con un passivo come quello odierno è inevitabilmente una giornata difficile per l`estremo difensore di ca... (calciomercato)

TWEET - Pistocchi: "Il Napoli batte in rimonta il Monza e dimostra tutte le sue potenzialità" - "Con un 2^T clamoroso, il Napoli batte in rimonta il Monza e dimostra tutte le sue potenzialità: dopo il gol del vantaggio brianzolo di Diuric realizzato con un gran colpo di testa, ancora di testa Os ...napolimagazine

Monza-Napoli 2-4, la pagella: Politano super, flop Kvaratskhelia e Juan Jesus - Un secondo tempo da incorniciare, così il Napoli di Francesco Calzona ribalta il Monza e torna a sorridere. Gli azzurri ritrovano la gioia nel pomeriggio dello U-Power Stadium grazie a ...ilmattino

Pagelle Monza-Napoli: Politano andrebbe multato per eccesso di verve - Termina il match per la 31a giornata di Serie A con il Napoli che ha affrontato il Monza. Le Pagelle Monza-Napoli su CalcioNapoli24, con i voti e la spiegazione dettagliata per ogni singolo calciatore ...msn