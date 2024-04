Pagelle Milan-Lecce | i voti di Tuttosport | “Pioli come Ancelotti nel 2006”

Milan-Lecce, pagella da urlo: “Lo aspettavano: è arrivato” - C'era attesa sul giocatore del Milan ed ora è arrivato, trovando una partita bellissima contro il Lecce a San Siro ...spaziomilan

Serie A - Le 5 verità di Roma-Lazio 1-0: De Rossi e la fame di arrivare. Tudor, urge ripartire da zero - SERIE A - Il "romanista importato" Mancini decide il derby numero 183, facendo pesare l'attaccamento verso una piazza che sente come casa sua. La Champions per ...eurosport

Pagelle Milan-Lecce, i voti di Gazzetta: rosea pazza per Pulisic. Si merita… - Calabria: 'A Lecce, Banda lo aveva punzecchiato con la sua velocità. Stavolta il capitano lo spegne, appena prova ad accendersi. Prezioso anche in appoggio, largo o stretto'. Voto: 6,5. Gabbia: 'Altro ...informazione