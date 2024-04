Pagelle Frosinone-Bologna | i voti ai protagonisti – TOP e FLOP

(Di domenica 7 aprile 2024) Iaidel match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2023/24:Ledeidel match, valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.(3-4-2-1): Turati 7.5; Okoli 6, Romagnoli 6, Bonifazi 6; Zortea 5.5, Mazzitelli 6 (40? st Garritano sv), Barrenechea

Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni di Frosinone-Bologna , match valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2023 / 2024 . Allo stadio Benito Stirpe i padroni di casa ... (sportface)

Frosinone -Bologna 0-0 Turati 7: nei primi 45` non viene mai coinvolto, al 21` della ripresa salva su Aebischer e nel finale si rivela miracoloso . C... (calciomercato)

Bologna, le Pagelle di CM: Skorupski salva, Zirkzee non incide. Ndoye, che errore nel finale - Frosinone-Bologna 0-0 Skorupski 6,5: salva su Cheddira in avvio, si ripete su Okoli al 27`. Posch 6: non si vede tanto a livello offensivo, solido e attento dal.calciomercato

Frosinone-Bologna 0-0: Turati e Skorupski provvidenziali, un punto d'oro per Di Francesco, che ferma Thiago Motta - SERIE A - Una parata super di Turati su Ndoye nega i tre punti al Bologna. Il Frosinone non si fa beffare nel finale e mantiene a 0 la squadra di Thiago Motta, ...eurosport

Frosinone, le Pagelle di CM: Cheddira non punge, Zortea tra i migliori. Turati miracoloso nel finale - Frosinone-Bologna 0-0 Turati 7: nei primi 45` non viene mai coinvolto, al 21` della ripresa salva su Aebischer e nel finale si rivela miracoloso. Che parate O.calciomercato