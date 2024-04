Pagelle Frosinone-Bologna 0-0 | voti e tabellino Serie A 2023 2024

(Di domenica 7 aprile 2024) Le, i, il, le ammonizioni di, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di. Allo stadio Benito Stirpe i padroni di casa partono meglio ed hanno due ottime palle gol soprattutto con Cheddira che si fa ipnotizzare da Skorupski. Anche Okoli, di testa, ha la sua chance di sbloccare il risultato. Con il passare dei minuti ilprende confidenza con la partita e crea le sue occasioni, ma ilsi difende con ordine e anche nel finale prova a trovare il gol del vantaggio. L’ultima occasione, la più clamorosa di tutta la partita, ce l’ha Ndoye che all’ultimo secondo si vede negare il gol dell’1-0 grazie ad un miracolo di Turati e la palla ...

