Ospiti Verissimo | puntata domenica 7 aprile | Michele Bravi e Tina Cipollari da Silvia Toffanin

(Di domenica 7 aprile 2024)torna nel pomeriggio di oggi,2024, con una nuovadiricca di. Musica, attualità, cronaca, televisione: questi gli argomenti che riguarderanno i protagonisti del secondo appuntamento settimanale all’insegna del rotocalco di Canale 5, in onda a partire dalle ore 16:30.di2024 La padrona di casa disi prepara ad accogliere tra i suoiin studio una figura iconica della musica italiana: Ornella Vanoni. La cantante, che il prossimo settembre compirà 90 anni, ripercorrerà le tappe principali della sua lunghissima carriera e racconterà ...

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 6 aprile 2024 su Canale 5 oggi , sabato 6 aprile 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo , il talk show più seguito del weekend ... (tpi)

Silvia Toffanin torna per il secondo appuntamento del weekend con una nuova scoppiettante puntata di Verissimo domenica 7 aprile . Un appuntamento senza eguali per gli amanti delle storie e delle ... (dilei)

Verissimo , ospiti e anticipazioni della puntata del 7 aprile 2024 su Canale 5 oggi , domenica 7 aprile 2024 , alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo , il talk show più seguito del weekend ... (tpi)

Silvia Toffanin e la maternità, l'aneddoto sulla figlia Sofia Valentina: «Mi dice spesso che sono pesante» - Silvia Toffanin è sempre stata molto riservata sulla sua famiglia. La conduttrice di Verissimo ha preferito raccontare storie e dare spazio ai suoi Ospiti nel suo salottino piuttosto ...leggo

Altan Gordum, chi è Hasmet Calak di Terra Amara/ Il matrimonio con moglie Vahide Percin nel 2013 - Altan Gördüm sarà ospitato oggi a Verissimo: chi è l'attore turco noto per la soap 'Terra amara'. Vita privata e carriera ...ilsussidiario

Michele Bravi e l’incidente in macchina del 2018/ 1 anno e 6 mesi per l’omicidio di Rosanna Colia - Michele Bravi: nel 2018 l'incidente in macchina nel quale morì Rosanna Colia e che fece cadare il cantante nella depressione ...ilsussidiario