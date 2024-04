Ospiti Domenica In | Matteo Paolillo e LDA | Chiara Francini e i Pooh da Mara Venier | tutti i nomi

(Di domenica 7 aprile 2024) La puntata diIn, condotta dae trasmessa questa7 aprile, dalle 14:00 su Rai1 sarà ricca diimperdibili. Sono numerosi i protagonisti del nuovo appuntamento che andrà in onda in diretta dagli Studi “Fabrizio Frizzi” di Roma. Scopriamo di seguito le anticipazioni della puntata di oggi diIn ed i temi affrontati dalla padrona di casa.In, glidi oggi 7 aprile 2024 La puntata odierna diIn vedrà tra gli, ai quali sarà dedicato un ampio segmento. Oltre a discutere dei loro futuri progetti artistici, si esibiranno con hit come “Uomini soli” e “Pensiero”. Francesco Paolantoni, attore e comico, sarà al centro di ...

Mara Venier ci farà compagnia con la trentesima puntata di Domenica In, in onda oggi , 7 aprile 2024 su Rai 1 e su Rai Italia dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La zia più amata dagli italiani è ... (superguidatv)

Silvia Toffanin torna per il secondo appuntamento del weekend con una nuova scoppiettante puntata di Verissimo domenica 7 aprile . Un appuntamento senza eguali per gli amanti delle storie e delle ... (dilei)

Domenica In, gli Ospiti del 7 aprile: i Pooh, Edoardo Leo e Chiara Francini - A Domenica In, nella puntata in onda Domenica 07 aprile 2024, Ospiti di Mara Venier arrivano i Pooh: il famosissimo e amatissimo gruppo musicale italiano sarà in giro per l'Italia la prossima estate ...gazzetta

Da Noi... a Ruota Libera: gli Ospiti di Francesca Fialdini di Domenica 7 aprile - Nella puntata, in onda Domenica 07 aprile 2024 a partire dalle ore 17.20, subito dopo Domenica In, anche in streaming su RaiPlay, saranno diversi gli Ospiti che saranno intervistati dalla ...gazzetta

Cusano Italia TV e Radio Cusano Campus: highlights e anticipazioni dal 6 al 12 aprile - Cusano Italia TV e Radio Cusano Campus: highlights e anticipazioni dal 6 al 12 aprile Al via una nuova settimana in compagnia di Cusano Italia TV (canale ...politicamentecorretto