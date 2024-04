Ortazzo | la trattativa si è arenata Il futuro dell’area naturalistica sarà deciso in tribunale

(Di domenica 7 aprile 2024) Quello che era un labile approccio a unaper cercare di sbrogliare la matassa dell’-Ortazzino, al momento pare essere evaporato: i canali di contatto fra la proprietà dei 480 ettari di area(una controllata da Giugno srl, società di cui la Cpi Real Estate è socia di minoranza) e l’Ente Parco si sono infatti chiusi già da alcune settimane. Insomma, i tre enti istituzionali a vario titolo interessati, ovvero Ente Parco, Regione e Comune hanno detto ‘no’ a qualsiasi dialogo compromissorio e si sono attestati nella trincea della iniziativa avviata a novembre 2023, ovvero la notifica alla proprietà dell’esercizio del diritto di riscatto delle sole due zone A e B per un valore di 437mila euro. Iniziativa formalmente stoppata a gennaio dalla holding Giugno srl con la motivazione che una tale richiesta è fuori ...

