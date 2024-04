Oroscopo Paolo Fox 8 aprile 2024 | faccende di famiglia per Capricorno

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di domenica 7 aprile 2024) Cosa prevede l'diFox per l'8? C'è chi avrà molte situazioni in ballo, chi dovrà fare delle verifiche e chi affronterà delle questioni di. Con i consigli di Fox queste 24 ore potranno essere migliori che mai. Dunque, vediamo le previsioni astrologiche di lunedì 8, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere unaccurato (qui le previsioni settimanali).Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete – Stai per vivere un periodo intensamente importante, preparati al meglio. In queste 24 ore potresti ricevere una proposta speciale. Sei più volenteroso del solito. Toro – A partire da questo lunedì ...