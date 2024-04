Open Var su Krstovic in Milan-Lecce | responsabile arbitri | “Giusto il rosso | Saelemaekers è diverso”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) “Sta in vantaggio, non può essere fallo. Qua niente. Mi fai vedere quel fallo nuovamente. Non ci sono extra-movimenti. Check completato, gol regolare”. Così il Var Di Paolo all’arbitro Sozza sul discusso intervento di Pirola su Defrel in Salernitana-Sassuolo. AVar su Dazn c’è il commento di Dino Tommasi, componente CAN: “C’è un fallo alto di Pirola su Defrel, Sozza è molto ben posizionato, valuta come regolare il contratto, ma in realtà c’è un contrasto alto che impedisce l’uscita. Pirola si disinteressa. La situazione è punibile in campo da Sozza, meno facile l’intervento del Var perché non valuta come grave ed evidente errore. Farglielo rivedere sarebbe qualcosa che ha appena visto”. Molto particolare la revisione Var dicon un abbaglio iniziale preso dall’Avar Valeri, che pensava fosse stato estratto il giallo e lo ...