Onorato di | Ventura in onda con la paresi facciale | il messaggio del compagno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) Simonaha lasciato tutti di sasso quando, ripresa dalle telecamere di "Citofonare Rai 2", ha detto al pubblico di avere "mezza faccia bloccata". La conduttrice, incoraggiata forse dall'affetto dei suoi sostenitori, ha preso coraggio e non ha nascosto la verità. Niente di preoccupante, ha assicurato, aggiungendo anche il suggerimento di "non mollare mai". Diretta a parte, però, la vip aveva già destato i sospetti di molti sui social. Con un video in cui la si vede avanzare nei corridoi degli studi e ballare allegramente,ha attirato l'attenzione dei follower per ricordare loro di seguire il programma da lei capitanato. Più di qualcuno, però, ha notato subito qualcosa di strano. "Che è successo? Un'evidentein atto", "del nervo. ...