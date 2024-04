Onana prende un barattolo e spalma una crema sui guanti | è vaselina | lo fa per un motivo preciso

(Di domenica 7 aprile 2024) Perché l'estremo difensore del Manchester United utilizza quel lubrificante? Ne ha un vasetto nella porta e suscita curiosità e meraviglia anche da parte degli avversari. In realtà è un 'vecchio trucco' dei portiere e l'ex Inter non è nemmeno il primo ad adottarlo.

L’ex portiere dell’Inter ha raggiunto la propria Nazionale con un viaggio a dir poco avventuroso. Nonostante i suoi sforzi è stato escluso dalla rosa per la prima partita del girone (ilgiornale)

Premier League: il Manchester United ferma il Liverpool 2-2, Arsenal e City ringraziano - Tre squadre in un punto in vetta alla Premier League: nella trentaduesima giornata il Liverpool pareggia 2-2 ad Old Trafford contro il Manchester United. Luis Diaz illude i Reds al 23’, poi il gol cap ...sportmediaset.mediaset

Bellinazzo: “Se il Napoli non dovesse partecipare all’Europa perderebbe circa 70 milioni di euro per la prossima stagione” - Marco Bellinazzo ai microfoni di KKN ha parlato di Manna e delle possibile perdite economiche del Napoli in caso rimanesse fuori dall'Europa ...mondonapoli

L'ANALISI - Bellinazzo: "Senza l'Europa il Napoli perderebbe circa 70 milioni" - Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24 Ore, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: "L'Inter I soldi si trovano quando si tratta di fare operazioni di calciomercato a ...napolimagazine