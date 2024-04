Omicidio in Valtellina | giovane accoltella e uccide lo zio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 7 aprile 2024) Dramma familiare nella tarda serata in. Nel corso di una lite, all'interno di un'abitazione di Poggiridenti in provincia di Sondrio, unha afferrato un coltello e ha ucciso lo zio, che sarebbe stato colpito alla gola. Inutili i soccorsi allertati dagli altri familiari presenti. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale di Sondrio, che hanno ascoltato il presunto assassino, ricostruendo il grave fatto di sangue, insieme al magistrato di turno della Procura di Sondrio diretta da Piero Basilone. Non si conoscono le ragioni della lite degenerata in.Le indaginiLa vittima è un cinquantenne. Subito è scattato l'allarme, ma quando i sanitari di ambulanza e automedica sono giunti sul posto, non c'era purtroppo nulla da fare per l'uomo. L'omicida, secondo le prime indagini dei carabinieri coordinate dalla ...