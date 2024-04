Omen – L’origine del Presagio | la spiegazione del finale | prima monaca | poi demonio?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 7 aprile 2024) Sono passati quasi cinquant’anni da quando Damien Thorn, l’Anticristo cinematografico per eccellenza, è entrato nell’immaginario collettivo grazie al regista Richard Donner e lo sceneggiatore David Seltzer. La sua è una saga (qui trovate il nostro approfondimento e l’ordine in cui vedere i film) che, tra alti e bassi, ha fatto la storia dell’horror, e ora continua in una nuova veste con il prequeldel: il racconto di come il figlio di Satana sia venuto al mondo, un antefatto che si ricollega direttamente al capostipite di Donner ma lascia anche delle porte aperte per nuovi film incentrati su aspetti inediti della saga della famiglia Thorn (potete leggere di più al riguardo nella nostra recensione). A creare questo bivio è l’ultima parte della pellicola, una conclusione prevedibile e sorprendente allo stesso ...