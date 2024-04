Omaggio al partigiano Leonardo Umile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Stamani alle 11.15 nella contrada di Villanova alle porte di Bigliolo la cerimonia in ricordo di, commissario politico del 1° Battaglione della IV^ Brigata Garibaldi Apuania, ucciso 79 anni fa dai nazisti., Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, originario della provincia di Chieti, dopo l’armistizio del 1943 si unì alla Resistenza in Lunigiana e ne divenne un importante componente. All’alba del 7 aprile del 1945, le forze naziste attaccarono in gran numero un gruppo di partigiani nel borgo di Bastia;, che si trovava con i compagni di lotta nella vicina frazione di Cisigliana, accorse a dar manforte. Noncurante delle esortazioni a mettersi in salvo, restò da solo sparando fino all’ultimo proiettile per permettere lo sganciamento degli altri. Catturato ...