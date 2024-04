(Di domenica 7 aprile 2024)studenti ieri al campus di piazza Leonardo del Politecnico di Milano per l’Open Day: una giornata durante la quale ihanno potuto toccare con mano il “mondo Politecnico” visitando gli stand interattivi, confrontandosi con docenti, ricercatori e studenti per scoprire le opportunità formative dell’ateneo, dalle lauree triennali e magistrali ai dottorati di ricerca. In più è stata presentata latriennale in, un percorso all’avanguardia che prepara gli studenti ad affrontare sfide digitali e fisiche. Iti e lete potranno intraprendere una varietà di ruoli professionali, dallo User experienceer aler di prodotti interattivi. In ...

Forlì, 22 marzo 2024 - oltre quindicimila accessori contraffatti per la telefonia e altri tremila articoli sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza, mentre due persone sono state denunciate. ... (ilrestodelcarlino)

L'intestatario delle contravvenzioni è un ristoratore romano di 61 anni . Ha preso ben 118, 59 delle quali per eccesso di velocità all'interno della Galleria Giov anni XXIII.Continua a leggere (fanpage)

Oltre 15mila ragazzi. E c’è la nuova laurea in “Interaction Design“ - Oltre 15mila studenti partecipano all'Open Day del Politecnico di Milano, esplorando opportunità formative e la nuova laurea in Interaction Design. Presentazioni online dei corsi in arrivo.ilgiorno

Milei licenzia 15 mila dipendenti statali: scontri in Argentina - Ancora tensioni in Argentina dopo l’annuncio del licenziamento di Oltre 15mila dipendenti statali da parte del governo di Javier Milei, nel quadro di un drastico piano di riduzione della spesa ...globalist

Argentina, proteste e scontri per i tagli del governo Milei - In Argentina non si placano le proposte contro la decisione del governo di tagliare fino al 20% dei contratti a tempo determinato nel settore pubblico ...notizie