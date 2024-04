Olimpia Milano-Trento oggi in tv | programma | orario e diretta Serie A1 2023 2024 basket

(Di domenica 7 aprile 2024) Il, l’e come vedere in, sfida valida come 26^ giornata dellaA1di. Dopo la vittoria di Eurolega nel derby italiano contro la Virtus Bologna che tiene ancora vive le speranze di play-in, l’si rituffa sul campionato, dove è alla ricerca di continuità dopo le ultime due vittorie, sofferte, contro Napoli e Reggio Emilia. Di fronte, una squadra in salute, che dopo un lungo periodo molto negativo, hanno centrato tre vittorie nelle ultime quattro partite, riportandosi in zona playoff. L’ultima vittoria in trasferta degli uomini di coach Galbiati, però, risale a inizio dicembre, quando la Dolomiti Energia ...

