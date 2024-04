Oggi riunione Food for Gaza a Roma con Tajani e Katz

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) "Sono trascorsi 6 mesi dal 7 ottobre, dal brutale assalto di Hamas alla popolazione israeliana. Ho invitato ail ministro degli Esteri israeliano Israele con lui incontrerò un gruppo di parenti degli ostaggi, per i quali l'Italia chiede la liberazione immediata. Non cesseremo mai di condannare la brutale decisione di Hamas di condurre un vero pogrom contro i cittadini israeliani che vivevano intorno alla Striscia": lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio. Propriopomeriggio si terrà alla Farnesina unaoperativa sull'iniziativaforpresieduta da, alla quale parteciperà l'omologo israeliano, come rende noto la Farnesina. Allasaranno ...