Odifreddi | “L’Occidente sta perdendo potere O rinunciamo a parte delle nostre ricchezze o dovremo fare i conti con le rivolte”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) “sta, e le guerre a cui stiamo assistendo sono l’ultimo tentativo di preservarlo. Eticamente ci dobbiamo domandare se vogliamo scegliere di preservare i nostri interessi e mantenere le, o se invece non sia il caso che vengano redistribuite.accettare di cambiare il nostro modo di vivere, non possiamo avere così tanto a spese degli altri”. Lo ha detto il professore e matematico Piergiorgio, nel corso della diretta de il Fatto Quotidiano sul libro di Alessandro Di Battista, Scomode verità. Il volume è in libreria da martedì 26 marzo, edito da Paper First (15 euro). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.