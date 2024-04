Nuoto artistico | Coppa del Mondo 2024 | Filippo Pelati oro nel singolo free

(Di domenica 7 aprile 2024)è medaglia d’oro sia nelche nel duo mix, con Flaminia Vernice, nella prima tappa dideldia Pechino. L’azzurro ha ottenuto 174.5979 punti nella prova in solitaria. Nel duet,e Vernice hanno totalizzato 175.9655 aggiudicandosi l’oro. Per quanto riguarda iltech, semprechiude terzo con 130.5201. Vernice non va oltre l’ottavo posto nelcon 154.8563 punti. Nel duet tech Sarah Maria Rizea e Flaminia Vernice chiudono al sesto posto con 183.7032 punti. Le due azzurre sono anche none nel duetcon 153.3356 punti. ...

Dopo aver centrato l’obiettivo della qualificazione olimpica per Parigi 2024 in occasione dei Mondiali di Doha, la Nazionale italiana di Nuoto artistico si appresta ad affrontare l’ultima fase della ... (oasport)

Roma – Due impegni internazionali importanti, di prestigio per lo sport italiano. Europei e Olimpiadi . E per la Nazionale Italiana di Nuoto Artistico . l’Italia riprende le attività di preparazione , ... (ilfaroonline)

Ginnastica artistica, Bartolini torna in gara. Maresca solido sugli anelli, definite le promosse in Serie A1 - A Ravenna è andata in scena la terza tappa della Serie A2 di ginnastica artistica. Nicola Bartolini ha fatto il proprio rientro in gara dopo aver saltato le prime due tappe. Il già Campione del Mondo ...oasport

