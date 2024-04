Novara-Conegliano in tv | data | orario e diretta streaming gara-2 semifinale Playoff A1 Femminile 2023 2024 volley

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Inizia il conto alla rovescia per-2 delladeiScudetto della Serie A1di. Dopo il primo confronto in Veneto, ci si sposta in Piemonte per l’ennesimo atto della sfida infinita tra queste due formazioni, che negli ultimi anni si sono giocate i più importanti trofei nazionali ed internazionali. In questo caso, si tratta di una sfida decisiva: verrà decretata subito la finalista o si rinvierà tutto a-3? Le azzurre di Lorenzo Bernardi vogliono sfruttare il tifo del proprio pubblico per sorprendere la corazzata veneta, ma serve una prestazione perfetta. Le pantere di Daniele Santarelli, infatti, non vogliono certo concedere spazio alle avversarie e ...