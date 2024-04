Non rispondo di quello che potrei dire Serena Bortone | crollo emotivo dalla Venier

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) La giornalista e conduttricesi è raccontata tra carriera e vita privata da Maraa Domenica in, su Rai1, nella puntata del 7 aprile. La giornalista era davvero molto emozionata di presentare il suo primo romanzo A te così vicino. "Lo giuro, sono emozionata come una pupa. Nondichemettermi a piangere", ha subito confessato a zia Mara. "Ho sempre avuto il bisogno di scrivere", aggiunge, storico volto della Rai, "ho sempre scritto nella mia vita" tanto, ha aggiunto, che se non fosse diventata conduttrice sicuramente avrebbe intrapreso la carriera come scrittrice. Attraverso la storia di un'amicizia alla fine degli anni Ottanta, la ...