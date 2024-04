Non esistono più i giustizialisti di una volta

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 7 aprile 2024) C'è da costituire un nuovo ente di tutela che protegga il giustizialista duro e puro. Quello che non cedeva di un millimetro e ribaltava, più o meno così, un principio costituzionale: un indagato è sempre colpevole, fino a prova contraria. È divenuto, questo, un giustizialista-panda: specie in via d'estinzione. È in netta minoranza. Remoti e dimenticati i tempi d'oro guidati dall'ex magistrato Antonio Di Pietro. Lontane le piazze grilline, le manette sventolate come bandiere. La specie giustizialista si è evoluta. È nato, ed è più vivo che mai, il giustizialista da ztl. Con confini geografici che, per ora, sanno solo di Bari e Regione Puglia. È Giuseppe Conte, leader del M5S, a guidare la nuova specie. Il fatto è noto: la Puglia, negli ultimi mesi, è protagonista di inchieste con diverse ipotesi di voto di scambio. I grillini hanno fatto un passo indietro rispetto alle già previste ...