Non brilla ma vince la Casertana | tre punti d’oro per la corsa al terzo posto

(Di domenica 7 aprile 2024) Caserta (Alfredo Stella). Unapoco cinica e per nientente quella vista venerdì sera allo Zaccheria di Foggia. Ma vittoriosa e quartoconsolidato, a sole tre giornate dal termine della regular season. In attesa dei risultati delle dirette concorrenti che si andranno ad incrociare negli ultimi 270 minuti del torneo. Tra queste il Taranto, vittorioso ieri allo Jacovone contro un modesto Potenza e il Giugliano che ha dovuto arrendersi al De Cristofaro ad una Virtus Francavilla invischiata tra le sabbie mobili dei play out. Oggi sarà la volta dell’Avellino impegnato al Liguori di Torre del Greco alla 20.45 contro una Turris in cerca disalvezza. Allo stesso orario scenderà in campo anche il Picerno, balbettante da qualche turno e reduce dalla batosta tennistica del Partenio. I potentini se la ...

Firenze. La peggior Atalanta del 2024 lascia Firenze con un risultato negativo di per sé, ma non così tanto se si considera il quadro d’insieme. La Dea al Franchi non brilla , perde 1-0 contro una ... (bergamonews)

Antonella Palmisano a Podebrady, in Repubblica Ceca, si è classificata terza in 1:27:27 nella 20 km di marcia, facendo segnare la terza miglior prestazione della carriera. La vittoria è andata alla ... (oasport)

Sainz: "Ferrari non lontana dalla Red Bull. La differenza con l'anno scorso..." - Ai microfoni di Sky Sport: " Due podi in 3 gare, una vittoria, un ottimo inizio di stagione con una macchina che ci fa brillare in gara rispetto l'anno scorso. Puoi sorpassare, giocare con diverse str ...tuttosport

Palermo-Sampdoria, i voti dei quotidiani sportivi: bene Darboe e Leoni, non brilla De Luca - Palermo-Sampdoria, i voti dei quotidiani sportivi: buona prova di Darboe e Leoni, non brillante Manuel De Luca La Sampdoria esce dal campo del Renzo Barbera con un punto, dopo aver pareggiato per 2-2 ...sampnews24

Pagina 2 | Moviola derby Roma-Lazio: Guida non brilla, una ripresa da dimenticare - Nota dolente, soprattutto nella ripresa: manca un giallo per parte a Dybala e Guendouzi per la mass vicino all’assistente n. 1, Di Iorio. Manca il giallo a Paredes (il primo a spingere) quando Guida ...corrieredellosport