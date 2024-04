Netanyahu | tregua solo se ostaggi liberi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 7 aprile 2024) 15.15 Dopo le manifestazioni in Israele contro la politica del governo, il premierchiama "all'unità del Paese". "In queste ore, una minoranza estrema e violenta cerca di trascinare il Paese nella divisione. Non c'è niente che i nostri nemici dediderino di più.Vorrebbero che la divisione interna e l'odio ci fermassero poco prima della vittoria",ha detto.Hamas "spera che pressioni interne ed esterne spingano Israele a cedere,ma non ci sarà un cessate il fuoco senza rilascio degli".Ripete:c'é l'Iran dietro attacco del 7/10