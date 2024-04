Netanyahu | “Nessun cessate il fuoco senza il rilascio degli ostaggi”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 7 aprile 2024) Il primo ministro israeliano Benjaminha ribadito, a sei mesi dall’inizio della guerra nella Striscia di Gaza, che non ci sarà alcun accordo di tregua se i 133tenuti ino non torneranno a casa. E ha aggiunto che Israele non cederà alle “richieste estreme”islamisti. “Non ci saràilil ritorno delle persone rapite. Semplicemente non accadra’”, ha affermato in un discorso prima dell’incontro con il suo gabinetto, ricordando che l’amministrazione del presidente americano Joe Biden condivide la tua stessa opinione. Il premierha detto che Israele è a “un passo dalla vittoria” nel conflitto in corso a Gaza contro Hamas Israele è a “un passo dalla vittoria” nel conflitto in corso a Gaza contro ...