Netanyahu | ' Israele resti unito | siamo vicini alla vittoria'

(Di domenica 7 aprile 2024) Il premier israeliano Benyaminha fatto un appello "all'unità del Paese" denunciando, in riferimento alle manifestazioni in tuttacontro la politica del governo, che "in queste ore una minoranza estrema e violenta sta cercando di trascinare il Paese nella divisione". "Non c'è niente che i nostri nemici desiderino di più. Vorrebbero che la divisione interna e l'odio gratuito ci fermassero poco prima della", ha aggiunto.