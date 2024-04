Netanyahu e Putin alle Olimpiadi della guerra o della pace L’analisi di D’Anna

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 aprile 2024) “Ledi Parigi valgono bene due guerre” potrebbe essere l’incipitdisamina dell’intelligence francese per distinguere e valutare le minacce e gli elementisituazione internazionale che si prospetta in concomitanza con i giochi olimpici in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Una disamina che inizia con l’ecatombe di Gaza e le considerazioni riguardanti un premier sbagliato per una causa sacrosanta. Benjaminantepone il mantenimento del suo potere personale all’interesse nazionale di Israele. È questa l’opinione prevalente con la quale, a sei mesi dall’inizio dell’offensiva contro il gruppo terroristico di Hamas che si annida nei bunker sotterranei di Gaza, dagli Stati Uniti alla Germania a tutti gliati più saldi di Gerusalemme e da ...