(Di domenica 7 aprile 2024) L’Asl Toscana Centro ha avviato un’inchiestaper valutare con certezza le cause effettive. Al momento è solo ipotizzata un’intossicazione alimentare quale causadei disturbi gastroenterologici acuti delle 52 persone ospitate al Grand Hotel Nizza et Suisse. L’attività è stata avviata dal dipartimento prevenzione, attraverso gli uffici igiene pubblica e sicurezza alimentare. Quando il numero dei casi è iniziato a salire, venerdì mattina, gli operatori delle strutture sono stati subito attivati. L’inchiesta, prima di tutto, deve consentire di individuare l’agente eziologico, ilbiologico, chimico o fisco che ha scatenato i malori tra gli ospiti. Quindi è necessario individuare le modalità di trasmissione dell’eventuale infezione e identificare la fonte. Gli operatori ...

Nell’inchiesta epidemiologica si cerca il fattore scatenante - L’Asl Toscana Centro ha avviato un’inchiesta epidemiologica per valutare con certezza le cause effettive. Al momento è solo ipotizzata un’intossicazione alimentare quale causa scatenante dei disturbi ...lanazione

Montecatini, studenti intossicati in gita: 52 finiscono in ospedale - Sono al momento cinquantadue tra minori, giovani e adulti, i pazienti ricoverati nei Pronto Soccorso di Pescia e Pistoia, Lucca e Prato, Empoli e San Giovanni di Dio a Firenze, per aver accusato ...tg24.sky

Emergenza sanitaria Nell’hotel. Notte da incubo per gli studenti - Hanno iniziato a sentirsi male nel cuore della notte. Dolori addominali, vomito e diarrea: i sintomi erano quelli tipici del disturbo gastrointestinale. Il malore ha iniziato a prendere un numero semp ...lanazione