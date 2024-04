Naspi 2024 | chi può fare domanda e come? Info utili aggiornamento 7 APRILE

Ultime notizie Naspi 2024 : chi può fare domanda e come? Info utili (aggiornamento 5 APRILE) Naspi 2024 : chi può richiedere l’indennità di disoccupazione? Entro quando si può fare domanda e come? ... (termometropolitico)

Ultime notizie Naspi 2024 : chi può fare domanda e come? Info utili (aggiornamento 6 APRILE) Naspi 2024 : chi può richiedere l’indennità di disoccupazione? Entro quando si può fare domanda e come? ... (termometropolitico)

Ritorna il Bonus da 100 euro: ecco a chi spetta - Vediamo quali sono le date di pagamento dell'ex Bonus Renzi sulla Naspi e in busta paga. Scopri anche requisiti e importi. L’ex Bonus Renzi sarà pagato a metà aprile 2024 sulla Naspi e a fine mese sul ...informazione

Assegno di Inclusione e Naspi, il piano Inps: l'intelligenza artificiale per far trovare lavoro e superare i contributi. Come funziona e per chi - Arriva l'Intelligenza Artificiale per l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Per ora riguarda solo i beneficiari del Supporto formazione e lavoro (Sfl) e dell'Assegno ...ilmattino

Pensioni, l'inflazione gonfia la spesa dell'Inps - La spesa per le pensioni nel 2023 ha raggiunto i 269,6 miliardi di euro, con un aumento del 6,3%, «soprattutto a causa degli adeguamenti all'inflazione». Secondo i dati dell'Inps sono cresciuti però ...ilgiornale