Nardi-Muller oggi in tv | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Masters 1000 Montecarlo 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 aprile 2024) Le indicazioni per seguire inla sfida tra Lucae Alexandre, valevole per il turno decisivo del tabellone dideldi. Altro avversario francese per il tennista azzurro, che ha debuttato con un successo in due set ai danni della wild card Pouille e proverà a ripetersi per staccare il pass per il main draw.sta vivendo un buon momento di forma, reduce dalla vittoria del Challenger di Napoli, ma non potrà sottovalutare, che al primo turno ha sconfitto Lajovic, interrompendo una striscia di quattro ko di fila. Luca ha vinto l’unico precedente, nel Challenger di Barletta nel 2022, e partirà leggermente favorito. SEGUI LA ...