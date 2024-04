Napoli | vittoria in rimonta sul Monza | partecipa anche Zielinski!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel primo tempo passa in vantaggio il, poi ilfa tutto nei secondi 45?. Tanti gol in pochi minuti,quello del promesso sposto dell’Inter Piotr! FOLLE RIPRESA –, per la trentunesima giornata di Serie A, termina 2-4 con non pochi colpi di scena. Nel primo tempo la sfida si apre con i padroni di casa subito avanti di un gol, segnato al 9? grazie al colpo di testa di Djuric che sfrutta il cross di Zerbin. Alla ripresa, però, la musica cambia. Ilpareggia i conti con Osimhen al 55?, poi subito dopo raggiunge il vantaggio con la rete al volo dalla lunga distanza di Politano. Al 61? completa – o quasi – lail gol di uno straordinario Piotr, che l’Inter guarda con attenzione. ...