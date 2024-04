Nancy Brilli sulla morte della madre | “Un dolore sconvolgente | l’ho cancellato”

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 7 aprile 2024)compie 60 anni il prossimo 10 aprile e per l’occasione ha deciso di raccontarsi in un’intervista ad Adnkronos. Un modo per riportare la mente agli esordi nel mondo dello spettacolo, a quella carriera da attrice che ha intrapreso quasi per caso, o meglio per “necessità”. Quella di salvarsi, in qualche modo, di curare le ferite dell’anima rimaste lì indelebili, ancora oggi, su tutte la perditaquando aveva soltanto 10 anni. Unche “è stato talmente grande, tragico e, checompletamente”., ilper laa soli 10 anni La bambina che siamo state continua a vivere ...