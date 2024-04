La quarta tappa di Pechino Express 2024 ci ha portati alla scoperta dell’ultimo tratto del reality show in Vietnam: è il momento di concentrarsi sul Laos. Non prima, però, di aver visto le otto ... (dilei)

L'attrice romana spegne 60 candeline il 10 aprile e si racconta dal dolore di bambina "che mi ha cancellato la memoria" all'esordio come attrice quasi per caso con l'immediato successo. E poi ... (sbircialanotizia)

Nancy Brilli: "60 anni intensi, non ho un amore ma ho riordinato i cassetti" - Per l'attrice, intervistata dall'Adnkronos, nessun 'traguardo' o 'tempo di bilanci', solo una gran bella 'cifra tonda nella vita' ...adnkronos

Pechino Express, le pagelle: Carrara ha portato i dolci in USA (voto 4), Piccinini finalmente libera (voto 8.5) - La quinta puntata porta le sette coppie di viaggiatori nel Laos tra aritmetica in lingua laotiana e whisky di serpenti. I Pasticceri non perdono occasione per rendersi insopportabili, Corvaglia è una ...corriere

Pechino Express, anticipazioni quinta puntata: cosa succede stasera 4 aprile - Le coppie di “Pechino Express” arrivano in Laos: Costantino Della Gherardesca conduce la nuova puntata del 4 aprile in cui tutto può succedere ...dilei