MutaMenti La rassegna ’sposa’ Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 aprile 2024) Il festivalcelebrae vince il bando Progetti speciali nell’ambito della musica del Ministero della Cultura a valere sul Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo. Un grande risultato per l’Istituto Valorizzazione Castelli che è risultato fra i 90 vincitori rispetto alle 340 domande presentate grazie al progetto ‘100 Castelli X 100’ che rientrerà nella, giunta quest’anno all’ottava edizione. In occasione dei 100 anni dalla morte di Giacomo, Ivc ha scelto di celebrare l’assoluta modernità del compositore con un percorso creativo di promozione e valorizzazione dello spettacolo dal vivo, associato ad attività di scoperta e valorizzazione dei luoghi di prestigio e dei beni culturali materiali e immateriali del territorio, secondo una ...