Música | la recensione | su Prime Video una frizzante e irresistibile commedia romantica

(Di domenica 7 aprile 2024) Ladi, film dove il protagonista, ossessionato dai suoni e dai pupazzi, si ritrova a prendere una decisione importante sul proprio futuro dopo l'incontro con la ragazza dei suoi sogni. Rudy è un ragazzo di origini brasiliane che vive a Newark, in New Jersey. Oppresso da una madre invadente e fidanzato da quattro anni con la ricca - e bianca - Haley, il protagonista ha una grande passione per la musica e per i pupazzi, tanto da esibirsi spesso in metropolitana senza riscuotere però un grande successo. Allo stesso modo latita negli studi e la sua relazione sentimentale sembra ad un punto morto, non soltanto per le pressanti ingerenze della madre ma anche per quelle dei genitori di lei, che vorrebbero un genero più "consono" alla loro famiglia. Come vi …