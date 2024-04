Moviola Monza-Napoli | Doveri non fischia rigore su Ngonge | il Var conferma

(Di domenica 7 aprile 2024) Nel corso del primo tempo di, l’arbitronon concede un calcio diagli azzurri per un contatto Zerbin-: il Var avalla la decisione. Ennesimo caso daa sfavore delnel match contro il. Nel corso della seconda parte del primo tempo, l’arbitro Danielenon hato un calcio direclamato dai partenopei per un contatto in area tra Alessio Zerbin e il calciatore del. L’episodio dubbio Su un cross dalla destra,ha preso il tempo a Zerbin che, nell’incrocio di gambe, lo ha agganciato facendolo cadere a terra. Immediate le proteste delcon il ...

