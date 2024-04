MotoGP | prove libere GP Americhe 2024 | programma | date | orari e diretta tv

(Di domenica 7 aprile 2024) Lasi prepara a volare in Texas, negli Stati Uniti, dove andrà in scena il terzo appuntamento della stagionedi motomondiale. Il Gran Premio dellesi svolgerà tra il 12 e il 14 aprile, con quindi una sosta di tre settimane dall’ultima gara quella in Portogallo, che ha visto il trionfo di Jorge Martin nella gara di domenica, mentre la sprint era andata a Maverick Vinales. Al momento Francesco Bagnaia è primo nel mondiale, ma lo spagnolo della Prima Pramac è alle sue spalle di soli due punti e l’italiano è chiamato alla reazione. Si scende in pista per la prima volta venerdì 12 aprile con la prima sessione diprevista a partire dalle 17:45 italiane, seguita dal pre-qualifiche, che avrà inizio alle 22:00. La seconda sessione invece è prevista per il 13 aprile, dunque ...

La MotoGP si prepara a volare in Texas, negli Stati Uniti, dove andrà in scena il terzo appuntamento della stagione 2024 di motomondiale. Il Gran Premio delle Americhe si svolgerà tra il 12 e il 14 ... (sportface)

La MotoGP si prepara a volare in Texas, negli Stati Uniti, dove andrà in scena il terzo appuntamento della stagione 2024 di motomondiale. Il Gran Premio delle Americhe si svolgerà tra il 12 e il 14 ... (sportface)

La MotoGP si prepara a volare in Texas, negli Stati Uniti, dove andrà in scena il terzo appuntamento della stagione 2024 di motomondiale. Il Gran Premio delle Americhe si svolgerà tra il 12 e il 14 ... (sportface)

MotoGP, Carlos Ezpeleta approva il 'sindacato' piloti: "Non c'è nulla di sbagliato" - MotoGP: "Giusto che si riuniscano tra di loro. Il loro parere è tenuto in grande considerazione e non solo per la sicurezza e lo sport. Tra i temi discussi anche quelli commerciali, per cui noi come o ...gpone

MotoGP, Fabio Quartararo rinnova con la Yamaha: colpo a sorpresa nel mercato piloti! - Una novità inaspettata. Fabio Quartararo ha preso la sua decisione e resterà in Yamaha per altri due anni in MotoGP. Sembrava che la storia tra il pilota francese e la Casa di Iwata fosse ai titoli di ...oasport

Colpo Yamaha, Fabio Quartararo rinnova il contratto in MotoGP per il 2025 e 2026 - La Casa di Iwata ha comunicato il prolungamento dell'accordo col pilota francese per le prossime due stagioni: "Sono super felice, fiducia altissima, torneremo davanti insieme" ...gazzetta