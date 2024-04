Moto gp | Bastianini | “A Austin il problema sarà Marquez”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 aprile 2024) Bologna, 7 aprile 2024 - Eneanon si fida di Marcin vista del gp delle Americhe in programma settimana prossima a. Il pilota Ducati ha vinto in Texas nel 2022, ma da quando è stato istituita come tappa fissa nel 2013 l’otto volte campione del mondo ha vinto le prime sei edizioni consecutive, sette in totale, lasciando solo ad altri tre il successo (Rins 2019 e 2023 e2022). E ora cheguida unacompetitiva, e ha ritrovato velocità, sul tracciato americano, che gira in senso antiorario, può tornare dominante e pericoloso.: “un” Il mondiale 2024 si preannuncia molto aperto. Oltre ai duellanti dell’anno scorso, ovvero Jorge Martin e ...