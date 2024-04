Mosca ha già iniziato ad attaccare l’Europa L’allarme della Repubblica Ceca

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 7 aprile 2024) Tentativi di interferenza con le reti ferroviarie europee nell’ordine delle migliaia, in una campagna promossa daper destabilizzare l’Unione europea e sabotare le sue infrastrutture critiche. A lanciareè il ministro dei trasportiMartin Kupka, interpellato dal Financial Times, che accusa la Federazione Russa di aver fatto “migliaia di tentativi per indebolire i nostri sistemi” utilizzando strumenti di cyberwarfare sin dall’inizio dell’invasione su larga scala dell’Ucraina nel febbraio 2022. “È sicuramente un punto difficile … ma sono davvero molto soddisfatto perché siamo in grado di difendere tutti i sistemi da un attacco riuscito” ha detto Kupka. I tentativi russi di destabilizzare le infrastrutture energetiche europee sono stati ben documentati, ma ...