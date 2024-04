(Di domenica 7 aprile 2024)nominati dalla procura,era affetto da un grave tumore ai polmoni, ma la causa dellaè riconducibile a una un'endocardite, cioè un'infezione al cuore. Una mirata terapia antibiotica avrebbe potuto allungargli la vita e, per questo, i mediciro stati negligenti.

Secondo una prima perizia, il giornalista Andrea Purgatori , pur essendo affetto da un gravissimo tumore polmonare, è morto effettivamente per una endocardite infettiva .Continua a leggere (fanpage)

Secondo i periti, nessuno dei medici che lo ebbe in cura nella clinica Villa Margherita di Roma comprese la patologia da cui era affetto: «Ma i segni di infezione erano chiari»Secondo i periti, ... (roma.corriere)

Ci sarebbe anche un problema cardiopolmonare tra le cause della Morte di Andrea Purgatori , il giornalista scomparso a Roma lo scorso luglio. Ad evidenziarlo è stato l’autopsia ... (thesocialpost)

Morte di Andrea Purgatori, secondo i periti poteva vivere di più: sarebbe bastato un antibiotico - Secondo i periti nominati dalla procura, Andrea Purgatori era affetto da un grave tumore ai polmoni, ma la causa della Morte è riconducibile a una un'endocardite ...fanpage

Andrea Purgatori, la perizia accusa i medici: «Negligenti, l’antibiotico poteva salvargli la vita. Sottoposto a terapie inutili» - Emergono nuovi dettagli sulla Morte di Andrea Purgatori, giornalista e conduttore televisivo, morto a Roma lo scorso 19 luglio. «I medici sono stati negligenti.leggo

Cagliari-Atalanta, il doppio ex Andrea Lazzari: «Sarà una bellissima partita, che felicità quei miei 5 gol alla Juve» - Vent’anni fa l’exploit contro dell'attaccante contro la squadra allora allenata da Capello. Oggi, da doppio ex, mette in guardia l’Atalanta ...bergamo.corriere