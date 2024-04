Morte di Andrea Purgatori | «Medici negligenti | bastava l’antibiotico per salvargli la vita»

Leggi tutta la notizia su corriere

Secondo i periti, nessuno deiche lo ebbe in cura nella clinica Villa Margherita di Roma comprese davvero la patologia da cui era affetto, un'endocardite che conviveva con un tumore ai polmoni: «Ma i segni di infezione erano chiari»