Morte Andrea Purgatori | la perizia inguaia i medici | “Bastava un antibiotico per curarlo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 7 aprile 2024) Ci sarebbe anche un problema cardiopolmonare tra le cause delladi, il giornalista scomparso a Roma lo scorso luglio. Ad evidenziarlo è stato l’autopsia effettuata nell’istituto dina legale di Tor Vergata a sul corpo del reporter, al quale era stato diagnosticato tre mesi prima di morire un tumore ai polmoni, patologia confermata anche da un primo esame dell’organo in sede autoptica. Ladel cronista, dopo i dovuti esami, è stata individuata in maniera più precisa. L’esito è endocardite infettiva. Una malattia che non gli è mai stata diagnosticata e che proprio senza quella diagnosi l’ha portato alla. Per salvaresarebbe bastata una efficace cura antibiotica.Leggi anche: Ordinata una super...