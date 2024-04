Monza | Palladino | «Gol incredibili del Napoli | ora tutte finali»

(Di domenica 7 aprile 2024) Le parole di Raffaele, allenatore del, nel post partita della sconfitta per 2-4 contro ilRaffaeleha parlato a Dazn nel post partita di, terminata 2-4. PAROLE – «Intanto complimenti al, oggi ho visto gol. Noi, secondo me, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, concedendo poco o nulla

