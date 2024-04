Monza-Napoli | tafferugli tra tifosi a fine gara

(Di domenica 7 aprile 2024) La sfida di Serie A tra, valida per la 31esima giornata e terminata 2-4, non è finita al 90`: ci sono infatti stati alcuni...

(Adnkronos) – Il Napoli cala il poker a Monza e si impone in rimonta 4-2 sui lombardi nel match di oggi valido per la 31esima giornata della Serie A 2023-2024. I campioni d’Italia passano grazie ... (seriea24)

Calzona in conferenza: "Nel secondo tempo visto il vero Napoli! Troppi gol subìti Questa cosa mi disturba. Ecco perché gioca Juan Jesus e non Ostigard e Natan" - Monza-Napoli 2-4, gli azzurri rispondono con una grande vittoria dopo la pesante sconfitta dell'ultima giornata. Francesco Calzona ha commentato il match in conferenza stampa nel post partita dell'U-P ...msn

Il Napoli riparte da Monza - I partenopei calano il poker contro il Monza. Dopo un primo tempo altalenante, strepitosa la reazione degli azzurri, che rispondono in ...reportweb.tv

Monza-Napoli: i voti agli azzurri - Meret 6 - Immobile sul gol di Djuric, che la piazza angolatissima. Così come Colpani, sul cui sinistro vola e si distende quanto può. Di Lorenzo 6 - Troppo stretto quando Zerbin riceve palla e può cro ...solonapoli