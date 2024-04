Monza-Napoli | protesta silenziosa dei tifosi azzurri all’U-Power Stadium

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 7 aprile 2024) Idelhanno deciso dire in modo pacifico durante la trasferta contro il, osservando il silenzio sugli spalti dell’U-. Nonostante la delusione per una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, idelhanno scelto una forma die pacifica in occasione della trasferta di, come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Silenzio d’amoreNel romantico impianto dell’U-, i supporterspresenti nel settore ospiti hanno deciso di “tacere” durante i 90 minuti di gioco ...