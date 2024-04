Monza-Napoli LIVE alle 15 | formazioni ufficiali | dentro Ngonge dal 1' | c'è Zielinski

Le Formazioni ufficiali di Monza-Napoli , match valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . I partenopei sono chiamati a riscattarsi dopo il tonfo casalingo contro l’Atalanta e ... (sportface)

ecco le Formazioni ufficiali di Monza Napoli : le scelte di Palladino e Calzona per un match fondamentale per raggiungere l’Europa ecco le scelte di Calzona e Palladino per quanto concerne le ... (calcionews24)

Le UFFICIALI di Monza-Napoli: la scelta su Carboni e Kvara! Politano out - Continua la domenica di Serie A e lo fa con il match tra Monza e Napoli. Brianzoli reduci dal ko contro il Torino, ma in un ottimo momento di forma: due sole sconfitte nelle ultime 9 partite, con ben ...onefootball

FORMAZIONI UFFICIALI - Calzona ne cambia quattro: torna Kvara, a sorpresa Ngonge dal 1’ - Sono ufficiali le formazioni di Monza-Napoli, match delle 15 valido per la 31ª giornata di Serie A. Diversi cambiamenti di formazioni per Calzona dopo il ko contro l’Atalanta. Un cambio in difesa: con ...tuttonapoli

Monza-Napoli, formazioni ufficiali: fuori Politano, Calzona sorprende tutti - Monza e Napoli si preparano a scendere in campo in quello che è il 31° turno di Serie A. Una gara molto importante soprattutto per il club partenopeo che ha ...footballnews24