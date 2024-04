Monza Napoli | LIVE 1-0 | Djuric porta avanti i brianzoli

(Di domenica 7 aprile 2024), match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partita, valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.(4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Marì, Caldirola; Akpa Akpro, Gagliardini; Colpani, Zerbin, Mota;

Monza Napoli , match valevole per la 31esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Monza Napoli , valevole per la ... (calcionews24)

Segui con noi minuto per minuto tutti gli aggiornamenti dall'U - Power Stadium - Monza una città da serie A torna lunedì 8 aprile con gli approfondimenti sulla gara tra Monza e Napoli Monza - Napoli 0 - ...monza-news

Live-Monza-Napoli: azzurri chiamati al riscatto! - Live-Monza-Napoli: Nonge, Kvara, Zielinski e Olivera in campo dal 1' 1' Napoli in attacco, scontro tra Anguissa e Gagliardini alla tre quarti, il centrocampista azzurro resta a terra per un minuto, e ...100x100napoli

Monza-Napoli, Calzona: "I ragazzi vogliono rialzarsi. Kvara sta bene" | OneFootball - Il Napoli fa visita al Monza, in un match che non può sbagliare. Dopo il ko pesante contro l’Atalanta, arrivato tra l’altro al Maradona, serve reagire, per non compromettere dopo la corsa per la ...onefootball