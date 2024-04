Monza-Napoli dove vederla oggi in TV e streaming | orario e formazioni della partita

(Di domenica 7 aprile 2024)si giocaalle 15. Lasarà trasmessa in diretta tv, in chiaro e insu Dazn. Le ultime news sulledi Palladino e Calzona.

Il Napoli è atteso domani pomeriggio dalla sfida contro il Monza di Palladino: c’è un tabù da sconfiggere per gli uomini di Calzona. Manca sempre meno alla sfida di domani tra Napoli e Monza. Gli ... (spazionapoli)

Alla viglia della sfida tra Monza e Napoli i brianzoli hanno comunicato i convocati di Raffaele Palladino: c’è un’assenza pesante. Cresce l’attesa per il match di domani tra Monza e Napoli. Gli ... (spazionapoli)

Il programma e i telecronisti su Dazn di Monza-Napoli , match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Squadre a distanza ravvicinata, ma i brianzoli erano stati costruiti per la ... (sportface)

All’U-Power Stadium arrivano i campioni d’Italia. "Il mio Monza può fare cose straordinarie...» - Contro il Napoli un ritorno alle origini per Palladino: "Non mi aspettavo di essere a questo punto della classifica" ...msn

Monza-Napoli come e dove vederla: Sky o DAZN Canale tv, diretta streaming, formazioni e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Monza-Napoli in TV e Streaming. Diretta Sky o DAZN Scopri Data e Orario, Probabili Formazioni, Arbitro e VAR.sport.virgilio