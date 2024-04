Monza-Napoli | cori contro il Vesuvio dei tifosi brianzoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di domenica 7 aprile 2024) Durante, idi casa intonano vergognosiil, l’arbitro non ferma il gioco. Una gara già delicata e ad alta tensione per le ambizioni europee deldi Calzona si è ulteriormente surriscaldata per le inaccettabili offese arrivate dalla tifoseria di casa del. Dal primo minuto di, infatti, una frangia di supportersha intonato svariatioltraggiosi e irripetibili nei confronti del, simbolo per eccellenza die della sua gente. Le offese al vulcano partenopeo “Che bello è quando erutta…”m…”, “vaf….”, sono solo alcuni ...